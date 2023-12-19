МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. "Яндекс" перерегистрировал некоторые свои приложения на сербского провайдера, следует из карточек приложений в AppStore и Google Play, как уточнили РИА Новости в пресс-службе компании, это техническая процедура для оптимизации бизнес-процессов. Суды подтвердили законность наказания "Яндекса" из-за рекламы оружия

Ранее во вторник на изменения обратила внимание газета "Ведомости". Как уточнил собеседник издания, с весны 2022 года как минимум до конца октября 2023 года провайдером приложений в магазинах значилось швейцарское юридическое лицо Intertech Services AG — до 2022 года оно называлось AG Yandex Services AG.

"Это стандартная техническая процедура для оптимизации наших внутренних бизнес-процессов. Все сервисы "Яндекса" продолжат работать, как и раньше, — на них эти изменения не повлияют", — прокомментировали агентству в пресс-службе "Яндекса".

Разработчиком приложений в App Store теперь указан Micromobilnost Doo, а в Google Play — Micromobilnost LLC Belgrad. При этом авторские права принадлежат "Яндексу". На сербского провайдера переведены приложения из сегмента Райдтех: "Яндекс Go", "Деливери", "Яндекс Драйв", "Яндекс Еда", "Яндекс Заправки" и другие.

В июне "Яндекс" официально открыл в столице Сербии Белграде офис, который с прошлого года частично работал в тестовом режиме. Отмечалось, что сотрудники сербского офиса вместе с другими командами будут развивать технологии и продукты для всех стран, в которых работает "Яндекс". В марте глава торгового представительства РФ в Сербии Андрей Хрипунов сообщил РИА Новости об ожидающемся открытии центра разработок "Яндекса" в Сербии. По его словам, в начале года был арендован офис и определены руководители центра разработок, а также состоялся технический запуск.

В середине 2018 года в этой стране заработал мобильный сервис "Яндекс Такси", после чего компания усилила свое присутствие в Сербии, и в июне 2022 года было зарегистрировано представительство ООО "Яндекс.Технологии" в Белграде. Параллельно с марта 2022 года в Сербии активно реализуется новый проект экспресс-доставок посылок.