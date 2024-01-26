МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. "Яндекс ID" предотвратил 50 миллионов подозрительных попыток входа в аккаунты пользователей в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы "Яндекса". "Яндекс Маркет" запустит собственный бренд товаров для дома

"Яндекс ID усилил систему защиты данных и предотвратил 50 миллионов подозрительных попыток входа в более 20 миллионов аккаунтов в 2023 году", — сказано в сообщении.

На конец года число пользователей, которые подключили двухфакторную идентификацию в "Яндекс ID", увеличилось до 15 миллионов — это на 20% больше, чем в начале 2023 года. За этот же период аудитория "Яндекс Ключ" — это приложение, которое создает одноразовые пароли — выросла вдвое. С его помощью пользователи могут войти в аккаунт "Яндекса" или другого сервиса по одноразовому коду, QR или картинке.

"Яндекс ID" обновил свою систему безопасности и добавил несколько функций. Так, например, изменился процесс восстановления доступа к аккаунту. У пользователей появилась возможность настроить восстановление аккаунта только при предоставлении фото с паспортом — это позволит обезопасить профиль.

"ID обновил алгоритмы, которые противодействуют атакам с использованием украденных данных. Например, если злоумышленники заразили устройство пользователя и украли файлы cookie. При обнаружении cookies на необычных устройствах Яндекс ID блокирует злоумышленникам возможность получить доступ к аккаунту", — отметили в сообщении.