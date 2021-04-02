МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Только в феврале 2021 года россияне взяли более 325 тысяч ипотечных кредитов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росреестр. Причем было немало случаев, когда один кредит оформлялся сразу на мужа и жену. Сейчас банки практически перестали выдавать ипотечные кредиты только на одного из супругов, второй автоматически выступает созаемщиком, даже если у него нет дохода. Ведь имущество, приобретаемое на кредитные средства, является совместной собственностью супругов. "Российская газета" напоминает, что нужно хорошо осознавать тот момент, что в том случае, если дело дойдет до развода, то раздел имущества, обремененного ипотечным кредитом, а также распределение долга между бывшими супругами, будет далеко не самой легкой процедурой. Андрей Шевченко, партнер юридической компании "МОЖНО", дал читателям издания практические советы, как лучше разделить ипотеку при разводе. Россияне смогут строить частные дома в ипотеку уже в 2021 году

Он подчеркнул, что основная сложность здесь заключается в том, что непосредственным участником процесса выступает банк. И ориентироваться в большинстве случаев приходится не только на собственные интересы, но и на одобрение кредитной организации.

Шевченко предлагает здесь несколько вариантов. Например, при наличии ипотеки в случае развода супруги могут продолжить выплачивать ее совместно на уже существующих условиях до момента погашения долга. Также они могут обратиться в банк с предложением о разделе самой недвижимости и выплат по заключенному кредитному договору.

Есть вариант, при котором один из созаемщиков отказывается от доли в недвижимости, после чего кредит переоформляется на второго супруга. Или же супруги единовременно выплачивают задолженность банку, после чего распоряжаются квартирой по своему усмотрению.

И наконец, супруги могут продать ипотечную квартиру с согласия банка и поделить между собой остатки средств. Назван необычный способ сэкономить на покупке квартиры

Эксперт считает, что для того, чтобы избежать всевозможных спорных вопросов, связанных с разделом имущества и ипотекой, лучше всего сразу заключать брачный договор. В нем можно заранее определить доли каждого из супругов, а также порядок осуществления выплат по ипотеке в случае развода.

Шевченко пояснил, что брачный договор можно заключить как до вступления в брак, так и после регистрации в ЗАГСе. Он должен быть удостоверен нотариально. По обоюдному согласию его можно изменить или расторгнуть. Однако следует помнить, что, по условиям договора, имущество не может переходить только одному из супругов. В ситуации, когда одному — все, а другому — ничего, брачный договор достаточно легко расторгнуть через суд. И муж, и жена — оба должны что-то получить после развода.

Эксперт еще раз напомнил, что ежегодно выдается около 1,5 миллиона ипотечных кредитов. А доля разводов, по официальным данным, примерно 65% от числа заключенных браков. С учетом этой статистики, стоит предусмотреть все варианты развития событий заранее.