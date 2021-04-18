МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Для всех заядлых дачников или же тех россиян, которые просто планируют время от времени ездить к друзьям за город, сайт Auto.ru подготовил "шпаргалку" о штрафах, которые редко выписывают в больших городах, но которые легко получить за городом — от незнания или невнимательности.
ШТРАФ ЗА ПОДЪЕЗД К ВОДЕ
Как рассказывает портал, автомобилиста может наказать не только ГИБДД, но и, например, Рыбнадзор. Причем штрафовать за нарушения правил он будет не только рыбаков, но и любителей пляжного отдыха, выехавших на природу — например, на речку — на автомобилях. Дело в том, что Водный кодекс прямо запрещает "движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие, в границах водоохранных зон". То есть в том случае, если асфальта до реки нет, пробраться туда можно будет только пешком. Не стоит этого делать на машине.
Как узнать границы водоохранных зон?
Для каждого водоёма они свои. Для рек и ручьёв протяжённостью до 10 километров граница водоохранной зоны располагается в 50 метрах от воды. Так же, как и для озёр и водохранилищ, кроме Байкала. Для рек и ручьёв длиной от 10 до 50 километров граница составляет 100 метров. Если длина реки превышает 50 километров, то водоохранная зона распространяется на 200 метров. Что же касается морей, то это уже 500 метров.
Штраф за стоянку в водоохранной зоне прописан в статье 8.42 КоАП и составляет 3-4,5 тысячи рублей для физических лиц, 8-12 тысяч — для должностных лиц и от 200 до 400 тысяч рублей — для юрлиц. Получается, что дороже всего выезд к воде обойдётся тем, кто решит сделать это на служебном автомобиле.
Поэтому, как отмечает Auto.ru, оставлять машину около водоёмов надо либо на специально отведённой площадке, либо на дороге. Зато парковка на полях и в лесах совершенно бесплатна, кроме случаев, когда она прямо запрещена соответствующими знаками — например, в связи с пожароопасной обстановкой.
ПЕРЕВОЗКА НЕГАБАРИТОВ
Открытие дачного сезона — это, как правило, ещё и строительные работы или благоустройство участка, что обычно подразумевает необходимость грузоперевозок. И здесь не имеется в виду коллекция саженцев — ими можно заполнить хоть всю машину. А вот перевозка стройматериалов, особенно негабаритных, рискует обернуться штрафом.
Согласно правилам дорожного движения, перевозка груза допускается при условии, что он не ограничивает водителю обзор, не затрудняет управление, не нарушает устойчивость транспортного средства, не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой, не создаёт шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду.
В том случае, если груз негабаритный и выступает за пределы машины спереди и сзади более чем на метр или сбоку более чем на 40 сантиметров, то он должен быть обозначен знаками "Крупногабаритный груз". А в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости передний край негабарита должен быть обозначен фонарём или световозвращателем белого цвета, задний — фонарём или световозвращателем красного цвета.
Несоблюдение этих требований приведёт к штрафу по статье 12.21 КоАП. А это — 500 рублей. А если груз закрывает регистрационный номер, то накажут ещё и по части 1 статьи 12.2 — управление автомобилем с нечитаемыми номерами. Это ещё 500 рублей.
ШТРАФ ЗА МУСОР
Особо стоит упомянуть перевозку мусора в машине. Выбрасывать его можно в строго отведённых местах, напоминает Auto.ru. За попытку избавиться от мусора на обочине дороги, например, предусмотрена ответственность статьёй 8.1 КоАП — штраф 2000 рублей.
Портал напоминает и о том, что недавно обсуждалась возможность выявления тех, кто выбрасывает мусор в Подмосковье в неположенном месте с помощью камер фотовидеофиксации. Однако речь шла о выявлении не брошенных фантиков от конфет или окурков, а о сбросе мусора в промышленных масштабах. Для таких лиц (в данном случае речь скорее идёт о недобросовестных компаниях, вывозящих мусор, но не доставляющих его до свалки) ответственность предусмотрена весьма серьёзная. Индивидуальный предприниматель заплатит за такое 5 тысяч рублей, а юридическое лицо — уже 100 тысяч рублей.
Если же говорить о выброшенных в окно автомобиля окурков, бутылок и бумажек, то за это нарушение федеральным законодательством наказания не предусмотрено. Однако оно может быть предусмотрено местными властями. Штрафы за нежелание довезти мусор до урны колеблются от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от региона.
Помимо этого, строго запрещается сжигать мусор в природных зонах. Даже если это сделать на специально отведённом для костров месте. За сжигание мусора придётся ответить по статье 20.4 КоАП: такое нарушение обойдётся в 3 тысячи рублей штрафа.
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОЕЗДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
Уже в этом году изменится ответственность водителей за нарушения правил проезда железнодорожных переездов, которые тоже часто встречаются на загородных дорогах. Соответствующие поправки в КоАП Госдума приняла аккурат накануне дачного сезона. И, как предполагает Auto.ru, президент, скорее всего, утвердит их в самое ближайшее время.
Речь здесь идет в первую очередь о поправках в статью 12.10 КоАП "Нарушение правил движения через железнодорожные пути". Сейчас за грубые нарушения — выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, а также проезд под запрещающий сигнал светофора — применяется лишение водительских прав на срок до 3 месяцев или штраф 1000 рублей.
Согласно новым поправкам, штраф вырастет до 5000 рублей без права на скидку при оплате в течение 20 дней. Такое же наказание будет применяться в том случае, когда водитель пересекает нерегулируемый переезд в тот момент, когда поезд к нему приближается в "пределах видимости". Правда, стоит оговориться, что пределы видимости — довольно субъективное понятие, и в КоАП такого термина нет. Так что, по всей вероятности, эти пределы будет устанавливать инспектор ДПС прямо на месте.
Самовольное открытие шлагбаума переезда сегодня карается штрафом 1000 рублей без лишения права управления, а будет — штрафом 5000 рублей без возможности оплаты со скидкой.
https://1prime.ru/legal/20210418/833488074.html