МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Для всех заядлых дачников или же тех россиян, которые просто планируют время от времени ездить к друзьям за город, сайт Auto.ru подготовил "шпаргалку" о штрафах, которые редко выписывают в больших городах, но которые легко получить за городом — от незнания или невнимательности.

ШТРАФ ЗА ПОДЪЕЗД К ВОДЕ

Как рассказывает портал, автомобилиста может наказать не только ГИБДД, но и, например, Рыбнадзор. Причем штрафовать за нарушения правил он будет не только рыбаков, но и любителей пляжного отдыха, выехавших на природу — например, на речку — на авто­мобилях. Дело в том, что Водный кодекс прямо запрещает "движение и стоянку транс­портных средств (кроме специальных транс­портных средств), за исключе­нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудо­ванных местах, имеющих твёрдое покрытие, в границах водо­охранных зон". То есть в том случае, если асфальта до реки нет, пробраться туда можно будет только пешком. Не стоит этого делать на машине.

Как узнать границы водоохранных зон?

Для каждого водоёма они свои. Для рек и ручьёв протяжён­ностью до 10 кило­метров граница водо­охранной зоны располагается в 50 метрах от воды. Так же, как и для озёр и водохранилищ, кроме Байкала. Для рек и ручьёв длиной от 10 до 50 километров граница составляет 100 метров. Если длина реки превышает 50 километров, то водо­охранная зона распро­страняется на 200 метров. Что же касается морей, то это уже 500 метров.

Штраф за стоянку в водо­охранной зоне прописан в статье 8.42 КоАП и составляет 3-4,5 тысячи рублей для физических лиц, 8-12 тысяч — для должностных лиц и от 200 до 400 тысяч рублей — для юрлиц. Получается, что дороже всего выезд к воде обойдётся тем, кто решит сделать это на служебном автомобиле.

Поэтому, как отмечает Auto.ru, оставлять машину около водоёмов надо либо на специально отведённой площадке, либо на дороге. Зато парковка на полях и в лесах совершенно бесплатна, кроме случаев, когда она прямо запрещена соответ­ствующими знаками — например, в связи с пожаро­опасной обстановкой. Эксперт предупредил, у кого могут отобрать дачу

ПЕРЕВОЗКА НЕГАБАРИТОВ

Открытие дачного сезона — это, как правило, ещё и строитель­ные работы или благо­устройство участка, что обычно подразумевает необхо­димость грузо­перевозок. И здесь не имеется в виду коллекция саженцев — ими можно заполнить хоть всю машину. А вот перевозка стройматериалов, особенно негабаритных, рискует обернуться штрафом.

Согласно правилам дорожного движения, перевозка груза допускается при условии, что он не ограни­чивает водителю обзор, не затрудняет управление, не нарушает устойчи­вость транс­портного средства, не закрывает внешние световые приборы и свето­возвраща­тели, регистраци­онные и опознава­тель­ные знаки, а также не препят­ствует восприятию сигналов, подаваемых рукой, не создаёт шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду.

В том случае, если груз негабаритный и выступает за пределы машины спереди и сзади более чем на метр или сбоку более чем на 40 санти­метров, то он должен быть обозначен знаками "Крупно­габаритный груз". А в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости передний край негабарита должен быть обозначен фонарём или свето­возвраща­телем белого цвета, задний — фонарём или свето­возвращателем красного цвета.

Несоблюдение этих требований приведёт к штрафу по статье 12.21 КоАП. А это — 500 рублей. А если груз закрывает регистраци­онный номер, то накажут ещё и по части 1 статьи 12.2 — управление автомо­билем с нечитаемыми номерами. Это ещё 500 рублей.

ШТРАФ ЗА МУСОР

Особо стоит упомянуть перевозку мусора в машине. Выбрасывать его можно в строго отведённых местах, напоминает Auto.ru. За попытку избавиться от мусора на обочине дороги, например, предусмотрена ответ­ственность статьёй 8.1 КоАП — штраф 2000 рублей.

Портал напоминает и о том, что недавно обсуждалась возможность выявления тех, кто выбрасы­вает мусор в Подмосковье в неположенном месте с помощью камер фотовидео­фиксации. Однако речь шла о выявлении не брошенных фантиков от конфет или окурков, а о сбросе мусора в промыш­ленных масштабах. Для таких лиц (в данном случае речь скорее идёт о недобро­совестных компаниях, вывозящих мусор, но не достав­ляющих его до свалки) ответ­ственность преду­смотрена весьма серьёзная. Индивиду­альный пред­прини­матель заплатит за такое 5 тысяч рублей, а юридическое лицо — уже 100 тысяч рублей.

Если же говорить о выброшенных в окно автомобиля окурков, бутылок и бумажек, то за это нарушение федеральным законо­дательством наказания не преду­смотрено. Однако оно может быть преду­смотрено местными властями. Штрафы за нежелание довезти мусор до урны колеблются от 5 до 10 тысяч рублей в зави­симости от региона.

Помимо этого, строго запрещается сжигать мусор в природных зонах. Даже если это сделать на специально отведённом для костров месте. За сжигание мусора придётся ответить по статье 20.4 КоАП: такое нарушение обойдётся в 3 тысячи рублей штрафа. Российским дачникам стала доступная новая льгота

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОЕЗДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ

Уже в этом году изменится ответственность водителей за нарушения правил проезда железно­дорожных переездов, которые тоже часто встречаются на загородных дорогах. Соответ­ствующие поправки в КоАП Госдума приняла аккурат накануне дачного сезона. И, как предполагает Auto.ru, президент, скорее всего, утвердит их в самое ближайшее время.

Речь здесь идет в первую очередь о поправках в статью 12.10 КоАП "Нарушение правил движения через железно­дорожные пути". Сейчас за грубые нарушения — выезд на переезд при закрытом или закры­вающемся шлагбауме, а также проезд под запрещающий сигнал светофора — применяется лишение водитель­ских прав на срок до 3 месяцев или штраф 1000 рублей.

Согласно новым поправкам, штраф вырастет до 5000 рублей без права на скидку при оплате в течение 20 дней. Такое же наказание будет применяться в том случае, когда водитель пересекает нерегулиру­емый переезд в тот момент, когда поезд к нему приближа­ется в "пределах видимости". Правда, стоит оговориться, что пределы видимости — довольно субъективное понятие, и в КоАП такого термина нет. Так что, по всей вероят­ности, эти пределы будет устанав­ливать инспектор ДПС прямо на месте.

Самовольное открытие шлагбаума переезда сегодня карается штрафом 1000 рублей без лишения права управления, а будет — штрафом 5000 рублей без возмож­ности оплаты со скидкой.