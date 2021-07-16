МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Подлежащие замене паспорта граждан РФ по достижении 20 и 45 лет будут оставаться действительными еще 90 дней, сообщила пресс-служба кабмина. Западные бизнесмены просят признать зарубежный сертификат о вакцинации

"Срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлён до 90 дней. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь паспорта граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после достижения этого возраста. Экстренно переоформлять документ сразу после дня рождения не понадобится.

Кроме того, еще одна новация, которую вводит постановление, — это продление срока подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет. Теперь это не 30, а 90 дней. Упомянутые нормы вступят в силу с момента официального опубликования постановления.

"Ещё одно изменение, утверждённое правительством, начнёт действовать с 1 июля 2022 года. С этого момента срок оформления российского паспорта будет составлять не более 5 рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания. Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней — во всех остальных случаях", — добавляется в сообщении.