МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов обратился с письмом к начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову, в котором предложил увеличить для автомобилистов штраф за пользование телефоном при управлении автомобилем до 10 тысяч рублей, сообщает RT, у которого есть копия письма.

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Водителям напомнили о "летних" штрафах до 500 тысяч рублей

В тексте письма Курдесов напомнил о смертельном ДТП, которое произошло 16 июля в Москве, когда, по версии следствия, 18-летняя девушка отвлеклась на телефон и сбила троих детей, двое из которых в результате погибли.

Напомним, что сейчас штрафа за пользование телефоном во время управление автомобилем составляет 1,5 тысяч рублей. По словам Курдесова, пока это слишком незначительное наказание. 