МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Пересечение сплошной линии разметки может привести к различным последствиям для водителя, сообщает портал Autonews.ru. Минимальным наказанием в данной ситуации может являться штраф в 500 рублей, максимальным — лишение прав. В ГИБДД рассказали о самом опасном по ДТП времени

Разница в наказании зависит как от того, "задел" ли автомобилист попутный или встречный поток, так и от позиции сотрудника ГИБДД, на чьих глазах произошел неудачный маневр. По словам специалистов, представители власти могут закрыть глаза, если из-за погодных условий или состояния асфальта разметка не видна, а также если причиной нарушения стали неадекватные действия других водителей.

Выезд автомобиля на встречную полосу даже одним колесом, говорят юристы, уже считается серьезным правонарушением. Однако если водитель уверен в своей правоте, при решении вопроса в судебном порядке он может использовать записи с камеры собственного видеорегистратора, камеры видеорегистратора машины ДПС или же наружной камеры видеонабюления. Суды также принимают во внимание свидетельства очевидцев и записи с диктофонов и камер, сделанные в ходе общения водителя с сотрудником ГИБДД.