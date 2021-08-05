МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Любая проверка, связанная с посещением жилого помещения, — это процесс, который закон регламентирует весьма тщательно. При подобных проверках затрагиваются конституционные права граждан, поэтому даже самые серьёзные правоохранительные органы могут проверить квартиру только при наличии веских оснований и, обладая набором специальных документов, например, постановлением на обыск. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Вместе с тем, эксперт указывает, что в обыденной жизни к нам в дом без приглашения приходят с проверками коммунальные службы, различные лица, контролирующие потребление энергоресурсов. И нередко это вызывает неудобства.

"Если речь идет о проверке различных приборов учёта, а также их показаний, то по действующему законодательству нужно предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени. Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки", — указывает Миронов.

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"Если договориться о дате визита так и не удалось, и в вашу квартиру нагрянули с проверкой, а вы не впустили проверяющих, то, скорее всего, штурмом они ее брать не станут, но составят акт и обратятся в суд, который с большой долей вероятности займёт позицию в их пользу и обяжет допустить их в квартиру", — говорит адвокат.

Что касается ситуации, когда в жилое помещение пытаются попасть сотрудники аварийно-спасательных служб для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, на что они имеют полное право, то даже для устранения аварии закон не предоставляет "аварийщикам" права силового метода проникновения в жильё. Но заплатить за последствия аварии придётся тому, кто препятствовал её устранению.

Таким образом, помните о своих правах, но ищите разумный компромисс, подчеркивает эксперт.