МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Автомобиль, бывший в употреблении и ввозимый из-за границы, должен после прохождения таможенных процедур направляться в испытательную лабораторию для необходимых проверок, а свидетельство о его безопасности может быть оформлено в электронном виде, рассказал РИА Новости директор НИ Центра Технической экспертизы ФГУП НАМИ Андрей Васильев. Автолюбителям перечислили основные ошибки при езде на механике

Ранее сообщалось, что новые правила проверки безопасности и сертификации единично ввозимых в Россию автомобилей с пробегом начали действовать с 1 июля 2021 года — вступил в силу ГОСТ 33670-2015 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия". Он обязал автовладельцев предоставлять ввозимый автомобиль в испытательную лабораторию для проверки, его дистанционная оценка больше не доступна.

"После прохождения всех необходимых таможенных процедур автомобиль и документы на него предоставляется в испытательную лабораторию для проведения необходимых проверок. При положительном результате проверок на автомобиль оформляется Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), а затем на его основании оформляется паспорт транспортного средства (ПТС)", — сказал Васильев.

Он уточнил, что теперь СБКТС может быть оформлен, как и ПТС, в электронном виде. Все документы придут владельцу на электронную почту после их оформления, и ездить за их получением уже будет не нужно.

Васильев также рассказал, что испытательная лаборатория "представляет собой организацию, оснащенную необходимым для проведения проверок оборудованием и имеющим штат квалифицированных испытателей и экспертов".

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