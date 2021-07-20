МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. В связи с жаркой погодой в отдельных регионах России граждане, которые являются арендаторами квартир, не оборудованных техникой для обеспечения температурного режима, приемлемого для проживания в жилом помещении, все чаще задаются вопросом: можно ли заставить хозяев квартиры поставить кондиционер. Сделать это возможно, и жильцы имеют на это полное право, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Согласно ГОСТ 30494 – 2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях", допустимая температура в жилых комнатах в теплый период – 20-28 градусов. Кроме ГОСТа температура в жилых помещениях регулируется и еще одним нормативом, закрепленным в СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях". В данных правилах, также для теплого периода установлено, что оптимальная температура в жилом помещении должна составлять 22-25 градусов, а допустимая — 20-28 градусов по Цельсию.

"Приведенные требования основаны на медицинских показателях, согласно которым оптимальная температура – это показатели, которые при длительном воздействии на человека обеспечивают нормальное состояние организма и ощущение комфорта. А допустимые показатели при длительном воздействии могут привести к ощущениям дискомфорта, ухудшению самочувствия и понижению работоспособности, но при этом не вызывают ухудшения здоровья", — отметил юрист.

Таким образом, температурные значения, превышающие допустимые 28 градусов для жилых помещений, могут привести к ухудшению здоровья человека.

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По словам Соловьева, основываясь на этом, квартиросъемщик имеет полное право обратиться к арендодателю с требованием обеспечить надлежащие условия для проживания в сдаваемом им помещении. "В любом договоре о сдаче квартиры должен быть пункт, в соответствии с которым, квартира предоставляется в состоянии, пригодном для проживания. Жара свыше 28 градусов – условие, которое делают жилое помещение не пригодным для проживания", — убежден он.

В случае отказа хозяев квартиры устанавливать соответствующее оборудование, арендатор квартиры "имеет полное право потребовать снижения арендной платы не менее, чем на 50 процентов за тот период, в котором нарушался ГОСТ и санитарные нормы".

Также арендатор имеет право досрочно прекратить договор аренды без каких-либо штрафных санкций и компенсаций, а также с возвратом залоговой суммы в полном объеме.

"В случае отказа арендодателя, имеет смысл пригласить экспертную организацию, которая составит соответствующий акт о нарушении норм, что станет решающим доказательством при последующем рассмотрении дела в судебном порядке. В этом случае можно будет взыскать также и моральный вред, и расходы, которые могли возникнуть в связи с расстройством здоровья, вызванным чрезмерно высокой температурой в жилом помещении", — подытожил эксперт.