МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Российское правительство планирует в осеннюю сессию предложить поправки в Кодекс об административных нарушениях для введения ответственности арендаторов за неучастие в тушении пожаров на вверенных им лесных территориях, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Правительство обсудит просьбу "Роснефти" о доступе к "Северному потоку-2"

"Для того, чтобы арендаторы несли всю полноту ответственности за тушение лесных пожаров, если на вверенной им территории такой пожар возник, мы законодательство поменяли, и уже в 2021 году в сводных планах тушения лесных пожаров принимают участие все арендаторы — с техникой, с личным составом, со всем необходимым имущественным комплексом. Но, действительно, ответственности пока за непринятие соответствующих мер у арендаторов нет. Сейчас в осеннюю сессию мы поправки в КоАП внесем, чтобы такая ответственность появилась", — сказала она на встрече президента Владимира Путина с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2021.

Вице-премьер напомнила, что расчетная лесосека для Дальнего Востока составляет 117,8 миллионов кубов, однако осваивается лишь 15,6%. "По лесным пожарам у нас нет статистики, которая точно бы свидетельствовала, что лесные пожары возникают только там, где есть хозяин, или только там, где нет хозяина. Везде горит", — добавила Абрамченко.

К полуночи 3 сентября в стране действовало 125 лесных пожаров на площади 199 511 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, там действует 28 пожаров на площади 142 060 гектаров.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.