МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Самые аккуратные и экономные нарушители правил дорожного движения (ПДД) проживают в Твери, Набережных Челнах и Санкт-Петербурге – жители этих городов не только чаще получают штрафы на минимальные суммы, но и успевают оплачивать их со скидкой, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Свидетельство о регистрации автомобиля станет доступно в форме QR-кода

В рамках исследования были проанализированы все операции оплаты штрафов ГИБДД по картам банка за январь-июль. Удалось выяснить, в каких городах водители получали минимальные штрафы в 500 рублей, но при этом оплачивали их на итоговую сумму в 250 рублей – со скидкой 50% (в течение 20 дней с момента вынесения постановления).

"Таких автомобилистов, кстати, можно отнести и к аккуратным, при этом и экономным. Самая высокая доля квитанций в 250 рублей от общего количества оплаченных по картам банка штрафов оказалась в Твери – 76%. Набережные Челны заняли вторую строчку рейтинга с долей 73% соответственно. В Санкт-Петербурге эта доля за семь месяцев 2021 года составила 70%, а Москве – 67%", — привели данные авторы исследования.

При этом аналитики отметили тот факт, что штрафы за серьезные правонарушения на дорогах занимают лишь небольшую долю в общем количестве оплаченных квитанций ГИБДД. И они также выяснили, в каких городах было отмечено наименьшее количество крупных оплаченных штрафов, в размере более 3 тысяч рублей. Ими оказались Тверь, Набережные Челны и Екатеринбург. На каждый из городов пришлось не более 1,5% от общего числа таких оплаченных штрафов. Эксперт предсказал рост цен на автомобили в России в 2022 году

При этом наибольшее число штрафов, превышающих 3 тысячи рублей, оплачивали в Ростове-на-Дону (3,6%), Санкт-Петербурге – 2,8%, Краснодаре и Тольятти (с долей по 2,7% на каждый), Самаре (2,4%). Но безусловный лидер по этому показателю — Москва, где доля таких штрафов составила 7%.

Москва, а также Санкт-Петербург — два крупнейших российских мегаполиса с самой высокой активностью на автодорогах — бессменные лидеры и по количеству штрафов за нарушение правил движения. Также за тот же период средняя величина оплаты штрафов в Москве составила 857 рублей, а в городе на Неве – 707 рублей.