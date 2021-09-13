МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Минфин и Банк России доработают механизм выхода закредитованного россиянина из сложной ситуации, в том числе через создание эффективной системы банкротства и введения института медиации при реструктуризации долговой нагрузки, говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Финансовые власти продолжат борьбу с денежными "суррогатами"

"В перспективе в периметр защиты гражданина на финансовом рынке должно в полной мере войти создание работающего механизма выхода закредитованного гражданина из сложной ситуации. Для этого необходимо создание эффективной системы банкротства граждан и введение института медиации при реструктуризации долговой нагрузки граждан", — сказано в документе.

Отмечается, что ряд шагов в этом направлении уже предпринят, например, введены ипотечные каникулы, накоплен первый опыт применения института банкротства гражданина, в том числе во внесудебном порядке, от претензий кредиторов защищён прожиточный минимум.

Однако данная работа должна быть продолжена, поскольку, с одной стороны, сейчас повышается доступность для кредиторов данных о связанных с гражданином операциях и рисках, а с другой – усиливается уязвимость граждан к приятию избыточной долговой нагрузки в связи с расширением возможностей дистанционной покупки услуг и товаров в рассрочку и в кредит, в том числе в рамках экосистемных бизнес-моделей.

"В такой ситуации оправдано повысить ответственность кредиторов за принимаемые кредитные решения, снизив пороговые критерии для реструктуризации кредитов и списания долга, что отчасти должно ограничить чрезмерный рост кредитной доступности", — указано в стратегии.