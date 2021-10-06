МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Неоднократные "случайные" звонки в домофон, странные звонки на стационарный телефон от якобы сотрудника коммунальной службы могут быть признаками того, что за вашей квартирой ведется скрытое наблюдение, предупреждает в беседе с агентством "Прайм" ведущий юрист Евразийской юридической компании "Сенатор" Юрий Дахов.

По его словам, цель злоумышленников, разузнать, в какое именно время суток вы бываете дома. Эту информацию они могут "добыть" и у консьержа вашего дома.

Граждан научили, как защититься от слежки по фото так называемые "маячки". Это может быть рекламный буклет, специально оставленный в почтовом ящике, или положенная под дверь хрупкая вещь под ковриком перед дверью (к примеру, печенье), или маленькие предметы в замочной скважине (нитки, спички). При помощи таких "маячков" преступники определяют, в какое время вы находитесь в квартире, когда её покидаете", — объясняет эксперт.

Собеседник агентства напоминает, что в соответствии со статьёй 25 Конституции РФ, жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения. Это право является основополагающим конституционным правом человека и гражданина РФ, оно защищено законом, а в случае его нарушения, оно подпадает под уголовно-наказуемое деяние, ответственность за которое предусмотрена статьей 139 УК.

"Согласно ст. 137 Уголовного кодекса, нарушение неприкосновенности частной жизни наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев. Мерой наказания может стать и лишение свободы", — указывает Дахов.

Если вы обнаружили признаки слежки за квартирой, необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы, резюмирует юрист.