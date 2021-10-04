МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Если сосед курит на собственном балконе или лоджии, привлечь его к административной ответственности не получится. Но если он нарушает противопожарные правила, привлечение к административной ответственности возможно по ст.20.4 КоАП РФ (предупреждение или наложение штрафа от 2 до 3 тысяч рублей).Об этом агентству "Прайм" рассказывает юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов. Исследование выявило долю нелегальных сигарет на российском рынке

Закон N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма.." запрещает курение табака или потребление никотиносодержащей продукции в помещениях общего пользования многоквартирных домов (лифтах), а также в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах.

Нарушители закона могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1 500 рублей, объясняет эксперт.

Правила противопожарного режима запрещают использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

В зданиях, где живут люди, запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.)

"Данные требования напрямую не запрещают курение на балконах (лоджиях) квартир, но являются основанием для привлечения курильщика к ответственности в случае возникновения пожара и уничтожения или повреждения чужого имущества либо причинения вреда здоровью человека, причиной которых явились брошенный вниз окурок или вылетевшая горящая искра, попавшие на балкон или в открытое окно другого помещения", — предупреждает эксперт.

Таким образом, возможно привлечение к административной ответственности за курение в помещении общего пользования МКД (лестничные площадки, лифт, общий балкон) или за нарушение противопожарных правил.

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