МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российские власти планируют ужесточить наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения вплоть до уголовной ответственности и пожизненного лишения прав, сообщает газета "Коммерсант". Автоэксперты объяснили, когда нужно переходить на зимнюю резину

Отмечается, что заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить предложения по по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и пожизненного лишения прав для водителей-рецидивистов. При этом наказание будет применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме, какого — пока не ясно. Уточняется, что на сегодняшний день КоАП предусматривает для нарушителей штраф и лишение прав, а ст. 264.1 УК РФ позволяет посадить в тюрьму водителя, севшего пьяным за руль повторно.

"Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания", — заявил вице-премьер.

Ведомствам необходимо будет проработать единый механизм ограничения прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта: автомобилями, снегоходами, лодками, даже поездами и самолетами. Кроме того, будут ограничены права на владение оружием. Как уточнили в издании, МВД и Минздрав также создадут механизм обязательной постановки на учет в наркодиспансеры всех лиц, лишенных прав за нетрезвую езду.

Еще одним поручением Хуснуллина стала проработка возможности пожизненного лишения прав за повторное вождение в нетрезвом виде.