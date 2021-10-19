МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Россияне часто оказываются в ситуации, когда их фото публикуется в чужих соцсетях без их согласия. Существует только три случая, когда такие действия правомерны. О том, как удалить свои фотографии из интернета, рассказала агентству "Прайм" младший аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Мария Волгина.

Российским законодательством предусмотрено, что публикация и дальнейшее использование фото гражданина допускаются только с согласия этого гражданина. Исключения делаются только в трёх случаях: когда фотографии используются в государственных, общественных или иных публичных интересах; съёмка проводилась в общественном месте или на публичном мероприятии; когда человек позировал за плату.

"Если фотография получена и используется в интернете с нарушением указанных условий, человек, изображенный на ней, имеет полное право требовать её удаления и прекращения её дальнейшего распространения", — заявила Волгина.

Пользователей предупредили об опасности скриншотов

Дополнительно следует помнить и о том, что Конституция Российской Федерации запрещает сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия, отмечает специалист.

"Человек, чьи права нарушает публикация фото без его согласия, кроме требований удаления и прекращения распространения, имеет право потребовать компенсацию морального вреда", — отметила собеседница агентства.

Если нежелательные фото все-таки попали в общий доступ, то есть несколько вариантов действий.

Первый: обратиться напрямую к тому, кто опубликовал изображение, и потребовать у него удалить контент, предупредив об ответственности и последствиях в случае отказа.

Если такой способ не сработал, то стоит обратиться в службу поддержки соцсети, в которой опубликовано фото. "Почти у всех соцсетей, за редким исключением, существует документ, регламентирующий запрещенный и разрешенный контент, на основании которого можно начать процедуру подачи жалобы на незаконно опубликованное фото. Следует подробно описать проблему и указать ссылки на размещенный материал и страницу нарушителя", — рассказала эксперт.

В большинстве случаев платформы оперативно рассматривают подобные жалобы и удаляют незаконный контент, аккаунты нарушителей блокируются.

При этом Волгина предупреждает: есть сайты, которые снимают с себя ответственность за публикации своих пользователей и открыто указывают это в правилах использования. В этой ситуации нужно сразу добиваться удаления фото через суд и не тратить время на обращение в службу поддержки. "Перед обращением в суд рекомендуется проконсультироваться с юристом, который поможет правильно составить иск и подготовить все доказательства: сведения о нарушителе, выложившем фото, ссылку на фотографии, копии страниц соцсети на бумаге, описание предпринятых раннее действий", — подытожила она.