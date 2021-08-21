МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Если мошенники, заполучив конфиденциальную цифровую информацию, выходят на контакт с жертвой и требуют заплатить, то наилучшей тактикой будет отказ от вступления в разговоры с шантажистами — такой совет в эфире радио Sputnik дал бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов. Мошенники стали пугать "уголовкой" за звонок в банк для проверки

В последнее время с развитием цифровых технологий и социальных медиа преступники все больше интереса проявляют к личным данным россиян.

"Если у шантажистов оказались какие-то ваши конфиденциальные данные, которые вы сами по своей глупости разместили в соцсетях, или у вас их из телефона "вытащили", то не надо идти на поводу у шантажистов. Кладите трубку: когда они поймут, что шантаж не удался, они "сольются"", – сказал Игнатов.

По его мнению, даже если речь идет о чрезвычайно важной информации, все равно выполнять требования преступников нельзя, лучше обратиться в полицию.

"Если шантажист от вас получит деньги, то информация все равно "всплывет" в соцсетях. Ни в коем случае нельзя им верить. Если это очень серьезный вопрос и есть угроза жизни и здоровью, то обращайтесь в полицию и говорите про вымогательство", – отметил Игнатов.

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