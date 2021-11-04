МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Оставшиеся по унаследованному жилью ипотечные и жилищно-коммунальные долги обязан выплатить наследник, но он может быть освобожден от той части долга, которая превышает суммарную стоимость полученной по наследству недвижимости, рассказал управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин. Россиянам объяснили, как меняются правила вступления в наследство

Он отметил, что согласно закону, вместе с имуществом по наследству переходят и связанные с ним долги. Поэтому перед вступлением в наследство желательно собрать как можно более подробную информацию о долгах наследодателя, чтобы иметь представление о своих обязанностях. Получить нужную информацию можно через базу банкротств или службу судебных приставов, самостоятельно или с привлечением нотариуса поискать судебные дела или кредитные договоры.

Вместе с тем юрист подчеркнул, что наследники отвечают по долгам наследодателя только в рамках стоимости наследства. Если же сумма задолженностей превышает, например, стоимость наследуемой квартиры, то превышающая часть автоматически не учитывается. Если наследников несколько, то каждый из них отвечает по обязательствам в соответствии со стоимостью перешедшей к нему доли.

Если квартира или дом куплены в ипотеку, а при составлении договора была оформлена страховка, то долг по кредиту будет выплачивать страховая компания. Но при этом наследники должны своевременно — в течение десяти дней — уведомить страховщиков для признания смерти заемщика страховым случаем. Иначе заявку на получение выплаты отклонят, и в итоге все долги придется выплачивать наследникам.