НУР-СУЛТАН, 16 ноя — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) до решения суда не будет выплачивать штраф в размере 4,5 миллиарда рублей, который насчитал Росприроднадзор за разлив нефти в Чёрном море в районе Новороссийска этим летом, заявил журналистам глава компании Николай Горбань. Эксперт рассказал, какое будущее ждет уголь

"Начнём с того, что никакого решения ещё не было. Было письмо Росприроднадзора с предложением добровольно возместить ущерб с какими-то расчётами. Мы с этим не согласны. Мы ждём дальнейшей реакции Росприроднадзора", — сказал Горбань.

"Пока нет", — ответил он на вопрос о том, будет ли компания выплачивать штраф до решения суда.

Говоря же о сумме ущерба, глава КТК добавил: "Я не думаю, что я вправе называть какие-либо цифры. Но не 4,5 миллиарда точно".