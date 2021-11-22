МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство "Тинькофф банка", просившего провести в закрытом режиме разбирательство по его иску о взыскании около 437 миллионов рублей с мобильного оператора "Вымпелком" (бренд "билайн"), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Одноклассники" обжалуют решение суда о штрафе

В этом иске, поступившем в суд в мае, "Тинькофф банк" просит взыскать с ответчика убытки, причиненные завышением оператором тарифов на обязательное смс-информирование клиентов в 2018-2020 годах. Незаконность установления монопольно высоких тарифов и факт злоупотребления доминирующим положением, пояснил истец, доказаны решением Федеральной антимонопольной службы. По словам представителя банка, "Вымпелком" до сих пор не исполнил предписание ФАС снизить тарифы.

ФАС России в мае 2019 года признала МТС, Tele2, "Мегафон" и "Вымпелком" нарушителями закона "О защите конкуренции", так как операторы предоставляли банкам с госучастием более выгодные условия тарифов обязательных рассылок sms, чем частным банкам. Некоторые частные банки в 2021 году обратились в суд с исками, в которых требуют от операторов возместить потери от завышения цен на рассылки.

Представитель "Вымпелкома" заявил в суде, что решением ФАС не доказано доминирующее положение оператора в 2019-2020 годах, так как оно охватывает период только 2017-2018 годов. Кроме того, по словам ответчика, банк все свои издержки перенес на клиентов, увеличив для них комиссию за смс-уведомления, и даже получил прибыль по этой статье в 613 миллионов рублей.

Суд отложил рассмотрение дела на 20 декабря, обязав стороны, включая третьих лиц – агрегаторов смс-рассылок "Айдиджитал" и "ОСК", — представить сведения о количестве разосланных смс-сообщений в рассматриваемый период.

Ранее суд первой инстанции уже отклонил два аналогичных иска к МТС. "Тинькофф банку" было отказано во взыскании с крупнейшего российского оператора более 1,1 миллиарда рублей, а банку "Ренессанс кредит" — более 72 миллионов рублей.

"Тинькофф банк" входит в TCS Group бизнесмена Олега Тинькова. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. По данным РИА Рейтинг, на 1 октября занимал 16-е место в российской банковской системе по величине активов. "Вымпелком" — один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название — Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).