МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал швейцарской компании Sqwin SA, просившей в качестве обеспечительной меры запретить продажу в России 61 модели смартфонов Samsung с сервисом Samsung Pay до вступления в силу судебного акта в ее патентном споре с Samsung Electronics. Пользователям назвали нужное число паролей на смартфоне

Как следует из опубликованного определения суда, ходатайство о принятии обеспечительных мер Sqwin SA подала 26 января, на следующий день суд его отклонил. При этом рассмотрение апелляционных жалоб корейской Samsung Electronics и ее российской "дочки" на решение первой инстанции, запретившей им по иску Sqwin SA продавать в России смартфоны с Samsung Pay, назначено уже на понедельник.

В результате рассмотрения апелляций и появится вступивший в силу судебный акт. Однако слушания могут быть перенесены, поскольку ранее ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" обратилось в Роспатент с возражением на выдачу компании Sqwin SA патента "Система электронных платежей", из-за которого первая инстанция запретила продажу смартфонов Samsung. Рассмотрение возражения Палатой по патентным спорам несколько раз переносилось и теперь должно состояться в конце февраля.

Арбитражный суд Москвы по иску Sqwin SA в июле и октябре прошлого года запретил ответчикам Samsung Electronics и "Самсунг Электроникс Рус Компани" ввоз в Россию, предложение к продаже, продажу и иное введение в оборот 61 модели устройств, включающих в себя Samsung Рау, – от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold. Суд согласился с доводами истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение "Система электронных платежей". Названы признаки скорой "смерти" смартфона

Заявленное в апелляционной инстанции ходатайство о принятии обеспечительных мер истец мотивировал тем, что несет убытки. В частности, как указала Sqwin SA, у нее отсутствует возможность монетизации своего изобретения через продажу смартфонов Samsung путем законного использования в них изобретения истца. При этом в случае приостановления дела до рассмотрения спора Роспатентом, о чем просят ответчики, "у истца возникнут еще более существенные убытки" за счет увеличения времени нарушения патента.

Кроме того, истец заявил, что продолжение продаж смартфонов "в условиях правовой неопределенности" после решения суда первой инстанции "свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны ответчиков и их недобросовестном поведении".

Апелляционный суд, отказывая в принятии обеспечительных мер, указал, что аргументы истца "носят предположительный характер". Бесспорных доказательств того, что непринятие заявленных обеспечительных мер может затруднить исполнение решения суда и тем самым причинить значительный ущерб заявителю, не представлено.