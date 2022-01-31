Минюст ФРГ сообщил о расследованиях в отношении Telegram
Минюст ФРГ: в отношении мессенджера Telegram ведется два расследования
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БЕРЛИН, 31 янв — ПРАЙМ. Против мессенджера Telegram проводится два расследования в связи с возможными штрафами, компания получила информацию об этом, сообщил в ходе брифинга представитель Минюста ФРГ.
"Ведомство по делам юстиции ведет два расследования в связи с возможными штрафами в отношении мессенджера Telegram… В рамках этих расследований было направлено два письма о слушаниях в Объединенные Арабские Эмираты, где находится штаб-квартира Telegram", — отметил представитель ведомства, отказавшись сообщить другие детали событий в связи с продолжающимся следствием.
Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фрезер сообщила о возможности блокировки мессенджера Telegram в стране как крайней меры в случае, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению положений немецкого законодательства.
На прошлой неделе Федеральное уголовное ведомство Германии (BKA) сформировало целевую рабочую группу по Telegram, целью которой стало улучшение возможностей расследования правонарушений, совершаемых с использованием мессенджера.
https://1prime.ru/legal/20220131/835940907.html
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