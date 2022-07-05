МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Госдума рассмотрит законопроект российского правительства, регулирующий работу такси, 5 июля. Госдума рассмотрит проект о штрафах за неисполнение закона "о приземлении"

Правительство России 11 мая внесло в Госдуму законопроект, который в том числе предписывает службам заказа агрегаторов такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов. Профильный комитет ГД на своем заседании 29 июня поддержал инициативу.

Инициатива комплексно регламентирует работу такси, в том числе определяет доступ водителей к этой работе, разрешает заниматься извозом самозанятым. Законопроект предполагает создание в том числе реестра такси и информационной системы, работающей с данными реестра.

Служба заказа легкового такси обязана предоставлять органам Федеральной службы безопасности автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси в порядке, установленным правительством РФ, отмечается в проекте закона.

Кроме того, законопроект регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов такси, правила окраски транспортных средств, а также их количество на дорогах ряда городов.

Автомобили будут оснащаться прибором контроля за вниманием и усталостью водителей, говорится в проекте.

На данный момент законодательством РФ не предусмотрена возможность оказания услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа самозанятыми гражданами без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, говорится в пояснительной записке к проекту. Теперь самозанятым будет предоставлена возможность работать в сфере перевозок такси.

Законопроект предполагает введение регионального реестра легковых такси, куда будут вноситься сведения об автомобилях и юридических и физических лицах, их эксплуатирующих.

Также перевозчики будут обязаны среди прочего вести журнал заказов такси, сведения о котором должны будут храниться не менее шести месяцев со дня исполнения заказов.

Водителем, согласно нововведениям, не может быть лицо, которое лишили управления автомобилем, до одного года со дня окончания предыдущего аналогичного срока, не прошло аттестацию на знание расположения объектов транспортной инфраструктуры и ряда других объектов, имеющее более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Органы государственной власти субъектов РФ вправе применять меры государственной поддержки перевозчиков, в том числе в целях стимулирования использования в качестве легкового такси электромобилей, транспортных средств с двигателями, работающими на газомоторном топливе, а также осуществления перевозок пассажиров из числа инвалидов, также говорится в законопроекте.

Кроме того, в нем указывается, что города федерального значения смогут самостоятельно устанавливать максимальное количество легковых такси.