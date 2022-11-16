МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Принятый Госдумой закон о фиксировании цены на момент сделки при продаже государственной или муниципальной недвижимости защищает интересы граждан, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин. Госдума снизила задаток при продаже некоторых видов госимущества

Госдума приняла закон, обеспечивающий сохранение кадастровой стоимости объекта, если в период рассмотрения заявки произошло ее повышение, сообщил депутат.

"Это важная мера, которая обеспечит стабильность для граждан и бизнеса, защитит от незапланированных трат. Если в процессе оформления государственной или муниципальной недвижимости в аренду или ее выкупа в частную собственность к моменту заключения договора кадастровая стоимость увеличилась – оплачивается сумма, актуальная на дату подачи заявления. Если же стоимость уменьшилась, то будет применяться наиболее выгодная для заявителя цена выкупа или аренды", — сказал Чаплин.

По общему же правилу предусматривается применение кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащейся в ЕГРН на дату подачи соответствующего заявления (ходатайства) о предоставлении государственной или муниципальной услуги, сообщил депутат.