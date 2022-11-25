МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В Хельсинки выписали первый в истории Финляндии штраф за использование шипованной резины зимой, заявил глава службы дорожного движения столичной полиции Деннис Пастерштейн. Россиянам напомнили, как определить срок службы шин

"Вчера был наложен первый в Финляндии дорожный штраф за несоблюдение запрета на использование шипованных шин", — отметил представитель финских правоохранительных органов.

Власти Хельсинки в 2022 году приняли решение в качестве эксперимента запретить движение на транспортных средствах с зимними шинами в центре города. Эта мера поспособствует изучению влияние шипованной резины на чистоту воздуха и шум, считают в столице скандинавской страны.