МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков выступил за увеличение штрафа за вождение автомобиля без полиса ОСАГО до пяти тысяч рублей, заявил РИА Новости заместитель исполнительного директора организации Сергей Ефремов. Страховщики работают над расширением полисов ОСАГО на Белоруссию

Представитель РСА напомнил, что штраф по страховке в течение 18 лет составлял 800 рублей. По мнению союза, показатель должен быть сопоставим со стоимостью ОСАГО. Кроме того, согласно Правилам дорожного движения, водитель не имеет право ездить по дорогам общего пользования без страховки, поскольку при ДТП с виновником без ОСАГО пострадавший получит компенсацию только через суд.

"Поэтому штраф должен быть максимальным — до 5 тысяч рублей: для тех людей, которые не страхуют свою ответственность, не покупают полис ОСАГО, не исполняют свою обязанность, это должно стоить дорого", — подчеркнул Ефремов.

Он добавил, что РСА совместно с ГИБДД также вносит вклад в сокращение числа незастрахованных участников дорожного движения, например, подготавливает блок-схемы для проверки наличия ОСАГО по камерам.

По информации РИА Новости, союз в августе обращался к Минфину с просьбой повысить штраф. В направленном в ведомство письме РСА подчеркнул, что в российский регионах количество незастрахованных водителей составляет 10-15 процентов.