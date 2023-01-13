МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Автоинспекторы продолжат бороться с нетрезвыми водителями на российских дорогах, в 2023 году они будут проводить рейды регулярно и во всех субъектах РФ, сообщила пресс-служба ведомства. На "Госуслугах Авто" появились электронные водительские права

"В наступившем году Госавтоинспекция продолжит борьбу с нетрезвыми водителями. Мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии опьянения, будут проводиться регулярно во всех регионах страны. Инспекторы ДПС по-прежнему будут осуществлять масштабные проверочные мероприятия, в том числе в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах", — сказано в сообщении.

ГИБДД призвала всех участников движения не быть равнодушными к проблеме нетрезвых водителей и сообщать о каждом, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Автоинспекторы подсчитали предварительные показатели аварийности в период новогодних праздников. Так, за это время произошло более 1,7 тысяч аварий, в которых погиб 291 человек.

Отмечается, что "крайне актуальной" в прошедшие праздники была проблема нетрезвых водителей. В период новогодних каникул произошло порядка 120 подобных аварий, в них погибли 12 человек.