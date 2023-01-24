МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Поправки, которые резервировать дату проезда через границу России на автотранспорте, касаются только грузового транспорта, рассказал РИА Новости глава комитета по транспорту ГД Евгений Москвичев ("Единая Россия"). В Госдуме хотят ужесточить правила проезда через границу на автомобиле

Поправки, предписывающие заранее резервировать время проезда автомобилей через российскую границу, которые подготовил глава комитета по транспорту Москвичев, ранее появились в думской базе данных и исчезли оттуда утром 24 января.

"Проект говорит о коммерческих перевозках грузовым транспортом", — пояснил депутат.

В тексте законопроекта сказано, что проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим пользователям автомобильными дорогами, по участкам автомобильных дорог в целях пересечения границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ.

Данный порядок должен предусматривать резервирование даты и времени прибытия транспортного средства к месту контроля, перечень документов и сведений, предоставляемых указанным лицам для резервирования даты и времени, также говорилось в поправке.

Также он должен включать порядок осуществления контроля прибытия транспортного средства в зарезервированные дату и время, а также порядок прохождения такого контроля.

Требования к осуществлению контроля в том числе должны предусматривать оборудование пункта контроля средствами принудительной остановки транспорта и размещение пункта контроля на участке автомобильной дороги в непосредственной близости от места въезда на территорию автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ или в зоне ожидания.