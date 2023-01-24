Депутат Москвичев: поправки о бронировании даты пересечения границы касается грузовиков
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Поправки, которые резервировать дату проезда через границу России на автотранспорте, касаются только грузового транспорта, рассказал РИА Новости глава комитета по транспорту ГД Евгений Москвичев ("Единая Россия").
Поправки, предписывающие заранее резервировать время проезда автомобилей через российскую границу, которые подготовил глава комитета по транспорту Москвичев, ранее появились в думской базе данных и исчезли оттуда утром 24 января.
"Проект говорит о коммерческих перевозках грузовым транспортом", — пояснил депутат.
В тексте законопроекта сказано, что проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим пользователям автомобильными дорогами, по участкам автомобильных дорог в целях пересечения границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ.
Данный порядок должен предусматривать резервирование даты и времени прибытия транспортного средства к месту контроля, перечень документов и сведений, предоставляемых указанным лицам для резервирования даты и времени, также говорилось в поправке.
Также он должен включать порядок осуществления контроля прибытия транспортного средства в зарезервированные дату и время, а также порядок прохождения такого контроля.
Требования к осуществлению контроля в том числе должны предусматривать оборудование пункта контроля средствами принудительной остановки транспорта и размещение пункта контроля на участке автомобильной дороги в непосредственной близости от места въезда на территорию автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ или в зоне ожидания.
https://1prime.ru/legal/20230124/839564813.html