МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российские разработчики придумали способ, как водителю технически доказать, что он не использовал смартфон во время поездки на автомобиле, данный фактор можно будет учитывать при расчете стоимости полиса ОСАГО, рассказали РИА Новости эксперты Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" и компании Simble. Названо число россиян, получивших максимальную скидку по ОСАГО в 2022 году

В Российском союзе автостраховщиков подтвердили РИА Новости, что использование смартфона за рулем может учитываться при определении стоимости полиса обязательной "автогражданки".

"Чтобы водителю технически доказать, что он не пользовался смартфоном во время движения автомобиля, инженеры Simble создали аналитическую платформу, которая с помощью гироскопа смартфона фиксирует его нахождение в руках водителя. Разработчики подчеркнули, что для этого даже нет необходимости подключения к личным данным владельца", — рассказали в НТИ.

Эксперты Simble сообщили, что технологии страхования получают ускоренное развитие. Если раньше расчет стоимости полиса ограничивался тарифами на основе данных истории автомобиля, штрафов, ДТП и телематики, собранной через внешние устройства, подключенных к автомобилю, то сегодня количество параметров для индивидуального расчета страховки вырос до полутора тысяч различных данных, включая датчики ускорения автомобиля, градуса вхождения в поворот, резкость торможения, езду в различные погодные условия и т.д. Минпромторг назвал условие начала поставок иранских автомобилей в Россию

При этом отсутствует необходимость использования дополнительных устройств для подключения: гироскоп есть в каждом смартфоне, это устройство способно реагировать на изменение углов ориентации, добавили в Simble.

"Использование смартфона за рулем, безусловно, влияет на аварийность автовладельца. Пунктом 2.7 ПДД РФ водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей", — напомнили в РСА.

"Во второй половине 2020 года вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, дающие страховщикам право применять тарифные факторы, влияющие на потенциальную аварийность водителя, при расчете стоимости полиса обязательной "автогражданки" — в том числе это может быть и использование смартфона за рулем, если страховщик может получить соответствующие данные. При этом конкретные тарифные факторы, которые применяются при расчете стоимости ОСАГО, остаются на усмотрении страховщика", — добавили в РСА.