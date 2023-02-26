МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала включение ее в санкционный список ЕС нарушением Всеобщей декларации прав человека. Евросоюз ввел санкции против половины своего экспорта в Россию

В субботу Евросоюз включил Москалькову в 10-й пакет санкций.

"Фактически мне как уполномоченному по правам человека в Российской Федерации отказали в праве лично доносить до европейских омбудсменов нашу правозащитную позицию, бороться за права соотечественников, в том числе за право на свободное передвижение, право пользоваться родным языком, своим имуществом, на свободу слова и так далее… Эти действия нарушают Всеобщую декларацию прав человека и все другие международные правовые акты о правах человека", — сообщила Москалькова РИА Новости.

По ее словам, европейские власти такими действиями "перечеркивают и демократический диалог, и правозащитную дипломатию", которая позволяла России "реально помогать людям".

"Остается только выразить сожаление, что с таким трудом выстроенные омбудсменами гуманитарные мосты сожжены в угоду политической конъюнктуре. Но это — их выбор, который останется на их же совести", — сообщила российский омбудсмен.

Кроме того, Москалькова назвала введение санкций еще одним свидетельством "бессилия США и стран ЕС, их заинтересованности в эскалации конфликта".

По ее словам, экономические санкции против России не дали эффекта так же, как и санкции, направленные на запрет русской культуры, демонстрации достижений России в области спорта, науки и образования, на профессиональную журналистскую деятельность, которая помогала донести людям на Западе достоверную информацию по поводу геноцида жителей ДНР и ЛНР.

"Господ из ЕС коробит правда о многолетнем геноциде жителей Донбасса и крымчан, о пытках и издевательствах над российскими военнослужащими, о судьбе 5 миллионов людей, бежавших в Россию от украинских бомбежек и обстрелов. Поэтому они делают все возможное для того, чтобы не дать услышать правду гражданам стран Евросоюза", — добавила Москалькова.