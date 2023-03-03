МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Судебные приставы взыскали в 2022 году 47,6 миллиарда рублей алиментов, это больше почти на треть, чем в 2021 году, сообщили в пресс-службе ФССП России. Россиянам объяснили, кто может выйти на пенсию досрочно в 2023 году

"В 2022 году взыскано 47,6 миллиарда рублей алиментов, что на 14,7 миллиарда больше, чем в 2021 году. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, превысила 88%", — сказано в сообщении ведомства.

Служба отметила, что благодаря комплексу принудительных мер к должникам в рамках 9,8 тысячи исполнительных производств жилье предоставили детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

По данным приставов, в 2022 году было возбуждено более 59 тысяч уголовных дел, в том числе 56,8 тысячи в отношении должников по алиментам. В результате принятых мер административной юрисдикции и уголовно-правового воздействия дополнительно взыскано почти 900 миллионов рублей алиментных платежей.

ФССП также рассказала, что приставы-исполнители взыскали в 2022 году по всем категориям исполнительных производств почти 1,1 триллиона рублей.

"По итогам работы в 2022 году сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, составила почти 1,1 триллиона рублей", — сообщили в ведомстве.

В консолидированный бюджет РФ перечислено 412,8 миллиарда рублей, что более чем на 86,2 миллиарда превышает показатель 2021 года.

Судебные приставы в 2022 году взыскали с работодателей в пользу сотрудников 6,6 миллиарда рублей долгов по зарплате, также сообщила пресс-служба.

"В результате мер, принимаемых судебными приставами-исполнителями, задолженность по заработной плате взыскана полностью или частично в рамках более 80,6% исполнительных производств. Взысканная сумма составила 6,6 миллиарда рублей", — заявили в ведомстве.

По данным Росстата, суммарная задолженность по зарплате в РФ на 1 февраля составила 798,9 миллиона рублей.