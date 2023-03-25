Совфед рекомендовал продлить разрешение на покупку автомобиля за маткапитал
Совфед рекомендовал продлить до 1 июня разрешение покупать автомобиль за маткапитал
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Комитет Совфеда по экономической политике рекомендовал Минпромторгу продлить до 1 июня 2023 года разрешение приобретать автомобиль за счет средств материнского капитала, сказано в рекомендациях комитета по итогам парламентских слушаний на тему развития автомобильной промышленности (документ есть в распоряжении РИА Новости).
"Рекомендовать (Минпромторгу — ред.) рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", предусмотрев разрешение использовать средства материнского капитала для приобретения автомобиля, в срок до 1 июня 2023 года", — сказано в документе.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе кабмина в Госдуме заявил, что программа маткапитала доказала свою эффективность и востребованность, в 2022 году она стала значимой поддержкой для миллиона трехсот тысяч семей.
https://1prime.ru/legal/20230325/840195721.html
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