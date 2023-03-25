МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Комитет Совфеда по экономической политике рекомендовал Минпромторгу продлить до 1 июня 2023 года разрешение приобретать автомобиль за счет средств материнского капитала, сказано в рекомендациях комитета по итогам парламентских слушаний на тему развития автомобильной промышленности (документ есть в распоряжении РИА Новости).

"Рекомендовать (Минпромторгу — ред.) рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", предусмотрев разрешение использовать средства материнского капитала для приобретения автомобиля, в срок до 1 июня 2023 года", — сказано в документе.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе кабмина в Госдуме заявил, что программа маткапитала доказала свою эффективность и востребованность, в 2022 году она стала значимой поддержкой для миллиона трехсот тысяч семей.