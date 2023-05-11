МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Водители, не оформившие полисы ОСАГО, при нарушении правил дорожного движения под камеру должны получать сразу два штрафа: за несоблюдение ПДД и езду без страховки, соответствующие поправки в КоАП Банк России сейчас обсуждает с профильными министерствами и Российским союзом страховщиков, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов. Россиянам объяснили, за что можно получить штраф в собственной квартире

"Насколько нам известно, функционал дорожных камер сейчас позволяет МВД выявлять нарушителей ПДД. Если при фиксации нарушения ПДД автомобиль будет дополнительно проверяться еще и на наличие полиса ОСАГО и будут административные последствия для собственника как за нарушение ПДД, так и за отсутствие полиса ОСАГО, то можно рассчитывать на снижение и тех, и других видов нарушений. А, значит, на дорогах станет безопаснее, и интересы добросовестных автомобилистов будут больше защищены", — сказал Смирнов.

"Банк России стал площадкой для обсуждения этих вопросов, создана рабочая группа. У нас в ней исключительно координирующая роль — правом законодательной инициативы мы не обладаем. Вместе с коллегами из министерств, у которых такое право есть, а также с участниками страхового рынка прорабатываем технические вопросы информационного взаимодействия РСА и МВД, а также методологию. В том числе — целесообразность нормативных изменений, прежде всего в КоАП в части штрафа за отсутствие полиса ОСАГО", — уточнил он.

В марте президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и РСА Евгений Уфимцев отмечал, что доля водителей без полисов ОСАГО планомерно сокращается — сейчас это примерно 10%, а благодаря запуску проекта проверки наличия ОСАГО через дорожные камеры эту цифру можно будет значительно снизить. КоАП РФ предусматривает штраф в 800 рублей за езду без ОСАГО. В апреле замглавы Минфина Алексей Моисеев высказал мнение, что штраф за езду без ОСАГО может быть повышен с нынешних 800 рублей до 5 тысяч рублей с градацией для физических и юридических лиц.

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