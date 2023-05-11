ЦБ РФ: водители без ОСАГО при нарушении ПДД под камеру должны получать два штрафа
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Водители, не оформившие полисы ОСАГО, при нарушении правил дорожного движения под камеру должны получать сразу два штрафа: за несоблюдение ПДД и езду без страховки, соответствующие поправки в КоАП Банк России сейчас обсуждает с профильными министерствами и Российским союзом страховщиков, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.
"Насколько нам известно, функционал дорожных камер сейчас позволяет МВД выявлять нарушителей ПДД. Если при фиксации нарушения ПДД автомобиль будет дополнительно проверяться еще и на наличие полиса ОСАГО и будут административные последствия для собственника как за нарушение ПДД, так и за отсутствие полиса ОСАГО, то можно рассчитывать на снижение и тех, и других видов нарушений. А, значит, на дорогах станет безопаснее, и интересы добросовестных автомобилистов будут больше защищены", — сказал Смирнов.
"Банк России стал площадкой для обсуждения этих вопросов, создана рабочая группа. У нас в ней исключительно координирующая роль — правом законодательной инициативы мы не обладаем. Вместе с коллегами из министерств, у которых такое право есть, а также с участниками страхового рынка прорабатываем технические вопросы информационного взаимодействия РСА и МВД, а также методологию. В том числе — целесообразность нормативных изменений, прежде всего в КоАП в части штрафа за отсутствие полиса ОСАГО", — уточнил он.
В марте президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и РСА Евгений Уфимцев отмечал, что доля водителей без полисов ОСАГО планомерно сокращается — сейчас это примерно 10%, а благодаря запуску проекта проверки наличия ОСАГО через дорожные камеры эту цифру можно будет значительно снизить. КоАП РФ предусматривает штраф в 800 рублей за езду без ОСАГО. В апреле замглавы Минфина Алексей Моисеев высказал мнение, что штраф за езду без ОСАГО может быть повышен с нынешних 800 рублей до 5 тысяч рублей с градацией для физических и юридических лиц.
Полный текст интервью читайте в 10.00 мск на сайте ria.ru.
https://1prime.ru/legal/20230511/840567775.html