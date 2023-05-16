МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Работодатель в РФ обязан сохранить за сотрудником, призванным на военные сборы, рабочее место и выплачивать среднюю заработную плату, разъяснил РИА Новости юрист SuperJob, руководитель юридической практики компании Александр Южалин. Юрист разъяснила, как оплачивается работа в командировке в выходные

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе.

"На время учебных сборов за работником должно быть сохранено место работы. В табеле учета рабочего времени в этот период можно указать код "Г" — исполнение государственных обязанностей", — сказал эксперт.

"На время прохождения военных сборов, а также в указанные в повестках дни подготовки к ним работники должны быть освобождены от работы с сохранением средней заработной платы. Основанием для такого освобождения будет являться повестка", — добавил Южалин.

По окончании военных сборов, заметил он, рекомендуется запросить у работника справку об их прохождении, которую выдает военкомат.

"Форма справки установлена постановлением правительства РФ от 29.05.2006 № 333 "О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения воинской обязанности". Данной справкой можно подтвердить, что работник действительно был на военных сборах и по уважительной причине отсутствовал на работе", — заключил эксперт.