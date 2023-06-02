МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Применение шипованных шин в летний период и отсутствие зимних в зимний включили в перечень "неисправностей и условий", при которых запрещается эксплуатация автомобиля, следует из постановления правительства РФ. В России обновили список неисправностей авто, с которыми нельзя ездить

"На транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август). На транспортном средстве категорий M1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)", — сказано в документе.

Кроме того, вводится запрет на использование авто, если зимние шины и шипованные шины установлены не на все колеса транспортного средства (ТС).

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года, отмечается в документе.

ТС категории M1 — машины для перевозки людей, где есть не более восьми мест. Категория N1 — транспортные средства для перевозки грузов, имеющие полную массу не более 3,5 тонны.

В перечень также внесли неисправную систему ABS. Данную неисправность будут выявлять с помощью "светового индикатора мониторинга рабочего состояния антиблокировочной тормозной системы".

На указанный перечень ссылается статья 12.5 КоАП РФ, предусматривающая штрафы от 500 рублей.