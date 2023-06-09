В Конгрессе США призвали отправить Байдена за решетку
Конгрессвумен Тейлор-Грин: Байдена следует отправить за решетку за взятки
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президента США Джо Байдена следует отстранить от должности по процедуре импичмента, а также против него нужно провести расследование и отправить его в тюрьму, заявила изданию Daily Caller член палаты представителей американского конгресса республиканка Марджори Тейлор-Грин, комментируя расследование конгресса против главы государства в связи с предполагаемым получением им взятки.
В частности, Грин заявила: "Президента Байдена следует подвергнуть импичменту. Во-вторых, против него следует провести расследование… и я полагаю, что ему следует отбыть срок за решеткой".
По словам конгрессвуман, документ ФБР, содержащий сведения о предполагаемой взятке, которую получил Байден, когда был вице-президентстом, "этот документ влечет за собой импичмент".
"Это невероятно… он получил взятку от иностранного лица в другой стране, которое заплатило миллионы долларов", — заключила Грин.
https://1prime.ru/legal/20230609/840787019.html
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