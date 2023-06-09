МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президента США Джо Байдена следует отстранить от должности по процедуре импичмента, а также против него нужно провести расследование и отправить его в тюрьму, заявила изданию Daily Caller член палаты представителей американского конгресса республиканка Марджори Тейлор-Грин, комментируя расследование конгресса против главы государства в связи с предполагаемым получением им взятки. Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

В частности, Грин заявила: "Президента Байдена следует подвергнуть импичменту. Во-вторых, против него следует провести расследование… и я полагаю, что ему следует отбыть срок за решеткой".

По словам конгрессвуман, документ ФБР, содержащий сведения о предполагаемой взятке, которую получил Байден, когда был вице-президентстом, "этот документ влечет за собой импичмент".

"Это невероятно… он получил взятку от иностранного лица в другой стране, которое заплатило миллионы долларов", — заключила Грин.