МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Суд на Камчатке оштрафовал почти на 20 миллионов 869 тысяч рублей за незаконный промысел минтая "Северо-Курильскую базу сейнерного флота", ведущую деятельность в Охотском море, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Россиян предупредили, за какие сделки в валюте грозит крупный штраф

"Акционерное общество "Северо-Курильская база сейнерного флота" оштрафовано на сумму более 20 млн рублей за незаконный вылов водных биологических ресурсов. В марте 2022 года в ходе проверки промысловой деятельности СРТМ "Остров Монерон" сотрудниками погрануправления выявлено, что экипаж судна в Северо-Охотоморской промысловой подзоне Охотского моря незаконно добыл более 745 тонн минтая, имея разрешение на вылов только 210 тонн", — говорится в сообщении.

Уточняется, что капитан судна пытался скрыть перелов, периодически направляя траулер на границу с Западно-Камчатской промысловой подзоной, где производил имитацию тралений, после чего подавал в контролирующие органы данные о заниженных показателях уловов.

Постановление о привлечении АО "Северо-Курильская база сейнерного флота" к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство) вынес мировой судья судебного участка № 13 Петропавловск-Камчатского судебного района Камчатского края.