БЕРЛИН, 8 июл — ПРАЙМ. Происходящие аресты машин с российскими номерами противоречат немецкому законодательству и регламенту Евросоюза о запрете ввоза российских товаров, задержания, видимо, являются следствием неверного толкования, заявил в интервью РИА Новости российско-немецкий юрист и адвокат адвокатского бюро Lidings Евгений Гейнрих. В Германии приостановили принятие непопулярного закона об отоплении

"Никаких уголовных преступлений люди не совершали и никакому уголовному преследованию подлежать не могут. Соответственно, и арест автомобиля в качестве средства доказывания абсолютно недопустим", — пояснил он.

Юрист считает, что все известные случаи ареста машин произошли вследствие неверного толкования упомянутого регламента 833/2014 в редакции октября 2022 года, который гласит, что запрещен ввоз российских товаров на таможенную территорию, в том числе таких товарных позиций, как автомобили, грузовые авто, прицепы и полуприцепы.

"Это упрощенное прочтение регламента, не учитывающее иные нормы права и волю законодателя. Нормы одного закона никогда не существуют в абсолютной изоляции. Это либо недостаточное знание законодательства, либо нежелание вникать в его смысл и структуру — ведь оперативными работниками таможни не учитывается, что понятие ввоза, которое используется в санкционном регламенте, четко определено в законе о внешней торговле", — сказал он.

По законодательству ФРГ и таможенному кодексу ЕС, обычный проезд на машине с номерами другой страны, не подпадающий под определение таможенного ввоза и последующей "растаможки", таковым и не является. "Если мы исходим из того, что немецкие таможенные органы правы в том, что простое пересечение границ транспортным средством уже является нарушением регламента, в котором среди товарных позиций также указаны полуприцепы, тогда возникает вопрос, зачем в рамках последнего пакета санкций Европарламент запретил грузовые перевозки с использованием тех же зарегистрированных в России полуприцепов", — пояснил юрист. Автоэксперт рассказал, что будет с ценами на машины из-за роста курса валют

Гейнрих выразил сомнение в том, что есть какое-то централизованное указание федерального таможенного ведомства, так как изъятия произошли "точечно" там, где наибольшее скопление перевалочных пунктов и портов, а, соответственно, и оперативников таможни, которые могли превратно истолковать регламент. "И если это для них простительно — большинство из них обладают лишь средним специальным образованием — то когда то же самое утверждает главное таможенное ведомство Германии и кабмин ФРГ, то это, как минимум удивляет", — добавил он.

Юрист подчеркнул, что другие страны ЕС, лежащие на пути в Германию — Литва, Латвия, Польша, Финляндия, Норвегия и Эстония — преград на основании российских автомобильных номеров не ставят. "Поскольку все известные случаи произошли вблизи порта в Травемюнде и городе Киль в Шлезвиг-Гольштейне, а также Гамбурге, очень похоже на то, что это единичные эксцессы", — сказал Гейнрих.

По его словам, воля законодателя в регламенте однозначно усматривается — и она не могла быть направлена на запрет простого пересечения границ ЕС для частных транспортных средств. Гейнрих уже обратился в Европейскую комиссию с просьбой дать развернутый ответ, который комиссия в соответствии с регламентом также направит федеральному таможенному ведомству Германии.

В ФРГ участились случаи конфискации таможенниками авто с российскими регистрационными номерами. Владельцам инкриминируют нарушение закона ФРГ "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета 833/2024. На брифинге кабмина страны в пятницу представитель минфина на вопрос об аресте авто указал на юридически обязательный для исполнения регламент и порекомендовал в случае незаконного ареста автомобилей обратиться в прокуратуру и судебным путем добиваться справедливости.