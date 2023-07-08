БЕРЛИН, 8 июл — ПРАЙМ В ФРГ стали чаще арестовывать автомобили с российскими регистрационными номерами, но есть несколько способов опротестовать действия таможни,рассказал в интервью РИА Новости российско-немецкий юрист и адвокат Евгений Гейнрих из адвокатского бюро Lidings. Юрист оценил законность ареста российских автомобилей в Германии

"Для лиц, чьи права таким образом были нарушены, самый эффективный способ защитить себя и своё имущество — обратиться в суд, поскольку судьи более квалифицированы и способны разобраться в хитросплетениях законодательства", — заявил он.

По мнению юриста, в таких случаях суд, как правило, встает на сторону потерпевшего в том числе и потому, что происходит неверное прочтение регламента, не учитывающее иные нормы права и волю законодателя. Также имеет смысл еще будучи на таможне устно опротестовывать арест автомобиля и настаивать на включении этого факта в протокол ареста, так как её сотрудники обязаны в таком случае незамедлительно передать дело в суд для вынесения решения о правомерности ареста.

"Суд это та инстанция, где проще и эффективнее добиться законности — там, как правило, нет недостаточно квалифицированных юристов. Помимо этого, существует возможность направить в прокуратуру заявление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного параграфом 344 уголовного кодекса Германии — "преследование невиновных", а также указать на убытки — ведь у кого-то пропали билеты на паромы, перелеты и проживание в отелях", — пояснил Гейнрих

В ФРГ за последний месяц стало известно о случаях конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Владельцам инкриминируется нарушение закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета 833/2024, несмотря на то, что авто используется в личных целях и не предназначено для продажи.