МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании "Транснефть", требующей взыскать с "Роснефти" около 4,8 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд в Москве оштрафовал Tinder за повторный отказ локализовать сервера

Иск поступил в суд 31 августа, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не указаны.

В прошлом году компании обменялись двумя крупными исками. "Роснефть" потребовала взыскать с трубопроводной компании убытки из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба" в 2019 году – около 3,4 миллиарда рублей, около 120,9 миллиона долларов, более 73,9 миллиона польских злотых, около 48 тысяч евро и около 6 тысяч фунтов стерлингов, что в общей сумме по курсу ЦБ на момент подачи иска в мае 2022 года составляло около 11,9 миллиарда рублей.

Суд первой инстанции иск отклонил, рассмотрение жалобы "Роснефти" в Девятом арбитражном апелляционном суде еще продолжается, поэтому решение в силу пока не вступило.

Параллельно "Транснефть" потребовала взыскать с крупнейшей российской нефтяной компании более 2 миллиардов рублей. Иск был подан в августе 2022 года. Пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил тогда РИА Новости, что он связан с неисполнением ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти "в части оплаты оказанных компанией услуг". Рассмотрение дела проходит в арбитражном суде Москвы.

Оба спора слушаются в закрытом режиме.

Газета "Коммерсант" 1 сентября со ссылкой на источники написала, что стороны договорились об урегулировании разногласий. По данным издания, "Роснефть" откажется от судебных претензий к "Транснефти", связанных с загрязнением нефтепровода "Дружба", при этом "Транснефть" обязуется продлить до конца мая 2025 года срок, в который она будет готова компенсировать "Роснефти" убытки за загрязненную нефть. Также, по данным газеты, "Транснефть" обязуется отказаться от иска на 2 миллиарда рублей за хранение нефти, после того как "Роснефть" покроет часть суммы — около 400 миллионов рублей.