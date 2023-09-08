МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа согласился с нижестоящим апелляционным судом, который по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), установив незаконность нескольких сделок обанкротившегося в 2013 году Инвестбанка с двумя компаниями из Латвии в 2011 году, признал право требования банка по трем кредитам к одной из них – авиакомпании Air Baltic Corporation. Суд в Москве оштрафовал Tinder за повторный отказ локализовать сервера

Как следует из опубликованной резолютивной части постановления суда, при этом окружной суд, рассмотрев кассационную жалобу Air Baltic, частично изменил принятое в январе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. А именно, кассационный суд отменил взыскание с авиакомпании около 31,9 миллиона евро в качестве одного из последствий недействительности сделок. Причины такого решения станут известны из полного текста судебного акта.

АСВ в 2019 году в рамках дела о банкротстве Инвестбанка попросило суд признать недействительными три кредитных договора, по которым банк в 2011 году выдал 16,5 миллиона евро Baltijas Aviacijas Sistemas (BAS), а также три договора поручительства, по которым поручителем заемщика выступила Air Baltic. Заемщик перестал обслуживать кредиты еще до отзыва в 2013 году у Инвестбанка лицензии, впоследствии банк через суд добился взыскания долгов с заемщика и поручителя, но решения не были исполнены.

АСВ пришло к выводу, что кредитные договоры с BAS (ей принадлежало тогда 48% Air Baltic) были притворными сделками, прикрывающими финансирование Инвестбанком авиакомпании. По мнению АСВ, деньги поступали на счет BAS в Latvijas Krajbanka и транзитом переводились на счет Air Baltic. Это подтвердил Раймондас Баранаускас, экс-предправления и акционер литовского банка Snoras, чьей "дочкой" был Krajbanka. Эти два банка, а также Инвестбанк, на момент выдачи кредитов входили в одну группу, подконтрольную Владимиру Антонову.

АСВ оспорило сделки и потребовало признать права требования Инвестбанка к Air Baltic. Арбитражный суд Москвы АСВ в 2020 году отказал. При этом суд не стал вызывать Баранаускаса и других свидетелей и истребовать у Krajbanka выписки по счетам BAS и Air Baltic, по которым можно проследить движение денег. Апелляционный суд впоследствии свидетелей заслушал и документы истребовал. Их, правда, так и не прислали, но на основании иных доказательств суд удовлетворил требования АСВ.

Государству Латвии на конец 2020 года принадлежало 80,05% Air Baltic, а инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тусэну, – остальная доля.