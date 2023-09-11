БРЮССЕЛЬ, 11 сен — ПРАЙМ. Личные автомашины россиян, въезжающих в ЕС, попадают под санкции союза, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри. Володин прокомментировал антироссийские санкции ЕС

"Это не новый запрет, он действует уже достаточное длительное время… Что касается автомобилей, то да, они попадают под санкции и не могут въезжать на территорию Европейского союза", — заявил он.

Ранее ЕК выпустила пояснение, в котором сообщила, что введенные Советом ЕС санкции "скорее всего", распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющий российские регистрационные номера, а соответственно граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях.

Санкции ЕС утверждаются единогласным решением Совета ЕС, в который входят представители всех 27 государств сообщества. Однако вопросы применения санкций и их интерпретации входят в ведение правительств отдельных государств союза. Еврокомиссия, в свою очередь, дает рекомендации по соблюдению ограничительных мер.

Так, в документе "Часто задаваемые вопросы" по европейским антироссийским санкциям ЕК отрицательно ответила на вопрос: "Могут ли граждане России временно ввозить на территорию Евросоюза, например, для туристических поездок, личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI и попадающие под запрет в соответствии со статьей 3i постановления Совета ЕС 833/2014?"

"Нет. Статья 3i постановления Совета ЕС 833/2014 запрещает приобретение, импорт или передачу, прямо или косвенно, товаров, перечисленных в приложении XXI к постановлению, происходящих из России или экспортируемых из России. Сюда входят автотранспортные средства (легковые автомобили), подпадающие под код 8703", — указывается в пояснении. Эксперт: китайские компании готовы работать с Россией в условиях санкций

Под данным кодом в санкционном постановлении Совета ЕС 833/2014 значатся "легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки менее десяти человек".

В ЕК также пояснили, что не имеет значение цель и сроки ввоза автомобиля.

"При этом не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим, если транспортные средства подпадают под код, указанный в приложении XXI (например, под код 8703), и имеют российское происхождение или экспортируются из России. Скорее всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России. Продолжительность их возможного пребывания в Союзе и, соответственно, таможенные процедуры, под которые они попадут… также не имеют значения", — пояснили в Еврокомиссии.

Приложение XXI в положении о санкциях ЕС против РФ включает сотни наименований товаров, импорт которых из России в ЕС запрещен. Сюда вошли морепродукты, икра, крепкий алкоголь, табачные изделия, косметика, в том числе для ухода за лицом, волосами, полостью рта, маникюра, педикюра, средства личной гигиены, предметы одежды и обуви, телефоны, изделия из драгметаллов, техника и многое другое.

В то же время, ранее Еврокомиссия поясняла ситуацию с золотыми украшениями частных лиц и отвечала на вопрос о возможности путешествовать с личными золотыми украшениями между ЕС и Россией. "Запрет не распространяется на золотые украшения для личного пользования физических лиц, путешествующих в Евросоюз… при условии, что они принадлежат этим лицам и не предназначены для продажи", — указали тогда в Еврокомиссии.