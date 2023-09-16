ВАШИНГТОН, 16 сен — ПРАЙМ. Американский штат Калифорния обвинил некоторые крупнейшие в мире нефтяные компании в провоцировании экологического кризиса, подал на них в суд, сообщила газета New York Times. Суд взыскал с финской Wartsila средства в пользу "Адмиралтейских верфей"

В соответствии с представленным в Сан-Франциско гражданским иском, штат потребовал создать за счет ответчиков специальный фонд для компенсации штату издержек от стихийных бедствий, связанных с изменением климата.

По данным NYT, в суд подали на Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhilips и Chevron, а также Американский институт нефти.

Издание добавило, что Калифорния также обвинила ответчиков в многолетней практике занижения рисков углеводородного топлива и обмане общественности.

Как уточняент газета, семь американских штатов и десятки муниципалитетов подавали аналогичные иски в последние годы.