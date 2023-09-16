2023-09-16T17:55:00+03:00
2023-09-16T18:01:12+03:00
2023-09-16T17:55:00+03:00
2023
https://1prime.ru/legal/20230916/841764317.html
NYT: в Калифорнии подали в суд на крупнейшие мировые нефтекомпании
Право
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американский штат Калифорния обвинил некоторые крупнейшие в мире нефтяные компании в провоцировании экологического кризиса, подал на них в суд, сообщила газета New York Times. В... ПРАЙМ, 16.09.2023
нефть, энергетика, право, общество , бизнес, новости, нефть, суд, калифорния
https://cdnn.1prime.ru/images/84133/68/841336802.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84133/68/841336802.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84133/68/841336801.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84133/68/841336801.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84133/67/841336789.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84133/67/841336789.jpg
https://1prime.ru/business/20230914/841747354.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 16 сен — ПРАЙМ. Американский штат Калифорния обвинил некоторые крупнейшие в мире нефтяные компании в провоцировании экологического кризиса, подал на них в суд, сообщила газета New York Times.
В соответствии с представленным в Сан-Франциско гражданским иском, штат потребовал создать за счет ответчиков специальный фонд для компенсации штату издержек от стихийных бедствий, связанных с изменением климата.
По данным NYT, в суд подали на Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhilips и Chevron, а также Американский институт нефти.
Издание добавило, что Калифорния также обвинила ответчиков в многолетней практике занижения рисков углеводородного топлива и обмане общественности.
Как уточняент газета, семь американских штатов и десятки муниципалитетов подавали аналогичные иски в последние годы.