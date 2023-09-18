МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Пассажирам поездов конкретизировали список документов для покупки билета

Согласно указу, сведения из документов, удостоверяющих личность гражданина, представляемые в электронной форме через портал "Госуслуги" приравниваются к предъявлению этих документов.

"Установить, что представление гражданами Российской Федерации сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, либо иных документах, выданных гражданам Российской Федерации государственными органами Российской Федерации (далее — сведения), в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее — мобильное приложение) приравнивается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, к предъявлению указанных документов", — следует из указа.

В документе уточняется, что граждане могут предоставлять документы через мобильное приложение добровольно. При этом в указе отмечено, что в мобильном приложении должны использоваться шифровальные (криптографические) средства.

Кроме того, президент поручил правительству определить перечень документов, содержащих сведения, которые могут быть представлены с использованием мобильного приложения, а также утвердить порядок применения мобильного приложения, состав сведений, которые могут быть представлены с использованием мобильного приложения, и порядок их обработки.

Минцифры будет вести реестр юридических лиц, а также видов их деятельности, для осуществления которых используются сведения, представленные с использованием мобильного приложения.