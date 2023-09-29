МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Комиссия по соблюдению равноправия при трудоустройстве (EEOC) США подала в суд на компанию Tesla, которая, согласно иску, допускает расовое преследование своих чернокожих сотрудников. Маск заявил, что Сорос хочет уничтожить западную цивилизацию

"Начиная как минимум с 2015 года и по настоящее время чернокожие сотрудники предприятий Tesla во Фримонте (штат Калифорния) постоянно подвергались враждебному отношению, расовым оскорблениям на основе распространенных стереотипов, и оскорбительным эпитетам, таким как вариации слова на букву "Н", "обезьяна", "бой" и другим", — сообщила комиссия.

Как отмечается, чернокожие сотрудники регулярно встречали граффити, включая оскорбительные слова, свастики, угрозы и петли, на столах, в туалетных кабинках, в лифтах и даже на новых автомобилях, сходящих с конвейера.

Расследование EEOC показало, что те, кто высказывал свое несогласие с расовой враждебностью, подвергались различным формам преследования, включая увольнения, изменение должностных обязанностей, переводы и другие карательные санкции, говорится в пресс-релиз.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит аккумуляторы и электродвигатели, которые продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.