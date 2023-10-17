МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы наложил штраф в размере свыше 115 миллионов рублей на сервис видеосвязи Zoom за осуществление деятельности без представительства на территории Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости.

"Zoom Video Communications, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере 115 миллионов 68 тысяч 103 рублей 20 копеек", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Протокол по части 2 статьи 13.49 КоАП рассматривался в суде впервые. Статья о нарушении так называемого закона о приземлении была введена в кодекс в июле 2022 года. Оборотный штраф на Zoom наложен в размере 1/10 выручки компании за 2022 год, пояснил Вахрамеев.