МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Власти Ирландии надеются до конца года обязать украинских беженцев платить за проживание и внести изменения в систему социальных пособий, пишет Irish Times.

"Нам необходимо замедлить приток беженцев, чтобы было больше времени на решение вопросов по их размещению и другим проблемам. Имеет смысл перенять опыт других западных стран", заявил премьер-министр Лео Варадкар.

Как отметил министр, любому украинцу в стране будут рады, но ситуация сложилась таким образом, что число беженцев стало слишком большим, что влияет на возможности их размещения.

Издание отмечает, что власти Дублина намерены также внести изменения в выплаты социальных пособий, чтобы "побудить беженцев к трудоустройству".

"Мы разместили более ста тысяч человек за последние два года, у нас не хватает жилого фонда для размещения, мы используем палатки и контейнеры. Эта не та ситуация, в которой мы хотели оказаться", — заключил министр.

Ранее одна беженка в Ирландии призвала украинцев искать работу, а не жить на пособия.