ПЕРМЬ, 10 ноя — ПРАЙМ. Организатор преступной группы, причастной к хищению более 600 тонн нефтепродуктов под Пермью, пойдет под суд, сообщает краевая прокуратура. Суд вынес приговор экс-инспектору ГИБДД за продажу данных о Дугиной

По данным ведомства, пермяк в 2016 году придумал, как похищать нефть с помощью врезок в транспортировочные трубопроводы на территории Пермского района. Его соучастниками стали четверо знакомых. С 2016 по 2018 год приятели, используя большегрузные транспортные средства и спецтехнику, похитили более 625 тонн нефти и дизельного топлива. Однако во время совершения очередного преступления они были задержаны полицейскими. Часть украденной нефти была возвращена предприятиям. Общий ущерб, причиненный двум крупным нефтеперерабатывающим организациям региона, составил не менее 10 миллионов рублей. Организатору группы было предъявлено обвинение в краже нефтепродуктов и покушении на кражу.

"Уголовное дело будет в ближайшее время направлено в Пермский районный суд Пермского края для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд над соучастниками мужчины уже состоялся.