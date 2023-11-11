МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Покупатель имеет право вернуть купленный в интернете товар, если он оказался не того цвета, что и на фотографии, при этом продавцу не удастся сослаться на цветопередачу, рассказали РИА Новости в Роскачестве. В столице проведут Московскую неделю красоты

"Важно учитывать, что даже самые подробные фотографии и видео не дадут такого же представления, как демонстрация товара в торговом зале оффлайн-магазина. С этим связаны более мягкие правила возврата товаров, которые не устроили покупателей по цвету, размеру, комплектации, свойствам… Отметим, что да, вернуть товар можно, если он "сам на себя не похож" по сравнению с карточкой товара. При этом покупателю даже не придется ничего доказывать, и "отговориться" разницей передачи цветов на разных мониторах продавец также не сможет", — рассказали в орзанизации.

Кроме того там напомнили, что вернуть можно и "невозвратные товары", если они также куплены в интернете. К ним относятся, например, белье, косметика, медицинские товары — на это человеку дается неделя, а если продавец не предоставил информацию о порядке и сроках возврата, то время увеличивается до трех месяцев.

Кроме того, у россиян есть возможность отказаться от заказа на любом этапе покупки — до того момента, как человек принял его у курьера, оплатил (если не сделал это ранее) и подписал документы, в которых согласился на передачу товара.

"Некоторые маркетплейсы назначают платные отказы от товаров, особенно если предполагается оплата при получении. Обычно такие ограничения выставляются на определенные категории товаров, но они не совпадают с теми списками, которые существуют в законодательстве. Теоретически платный возврат товара без брака — право онлайн-площадки, так как, по сути, это услуга по доставке несостоявшейся покупки обратно к продавцу", — заметили в Роскачестве.

В организации резюмировали, что если товар бракованный или не соответствует заявленному, покупатель не должен доплачивать дополнительно, потому что он имеет право пользоваться возможносью возврата неподходящего товара или товара плохого качества.

Ранее издание писало, что в России началась сезонная распродажа, связанная с Днем холостяка, выпавшим в этом году на 11 ноября, и ежегодной "черной пятницей". Тем не менее ретейлеры отмечают необычайно низкий спрос россиян на распродажах. По данным "Коммерсанта", покупательная активность сократилась на порядка 4-7%.